Явка на выборах президента Узбекистана превысила порог 33%

Явка на выборах президента Узбекистане превысила порог 33%, необходимый для признания их состоявшимися.

Явка на выборах президента Узбекистане превысила порог 33%, необходимый для признания их состоявшимися.

Как передает Report, об этом сообщили в ЦИК Узбекистана.

Ранее руководитель пресс-центра ЦИК Жалолитдин Усманов сообщал, что явка избирателей к 09:00 по местному времени (08:00 бакинское время) составила 12,06%.

Самая высокая явка к указанному времени зафиксирована в Ферганской области - 16,9%, самая низкая - в городе Ташкенте, где проголосовало 7,2% избирателей. Для признания выборов состоявшимися в них должны принять участие не менее 33% зарегистрированных избирателей.

На пост главы государства претендуют пять кандидатов, включая действующего президента Шавката Мирзиёева. Голосование продлится до 20:00 по местному времени (18:00 мск). В республике открыто 9 925 избирательных участков, в списках избирателей около 19,9 млн человек. Мониторинг проводят более тысячи международных наблюдателей, освещают голосование 116 зарубежных и около 1,5 тыс. местных журналистов.