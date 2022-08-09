Японские ультраправые проводят акции у дипмиссий РФ с требованием вернуть Южные Курилы

Члены японских ультраправых организаций вышли на акции протеста у диппредставительств РФ в Японии в 77-ю годовщину вступления СССР в войну против страны. Участники акций требуют возвращения "северных территорий" — так в Японии называют район южных острово

Члены японских ультраправых организаций вышли на акции протеста у диппредставительств РФ в Японии в 77-ю годовщину вступления СССР в войну против страны. Участники акций требуют возвращения "северных территорий" — так в Японии называют район южных островов Курильской гряды.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, представители ультраправых организаций ездят вокруг квартала, где расположено российское генконсульство в Осаке, и выкрикивают лозунги. На улицах, ведущих к российской дипмиссии, выставлены ограждения и охрана. Участники протестов зачитали перед воротами консульства РФ текст с требованием возврата островов.

"Северные территории являются японской территорией. Верните северные территории — острова Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп!" — кричат из автомобилей, которые ездят по кварталу. Такая же акция проходит рядом с посольством РФ в Токио.