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    Япония выразила протест Китаю из-за приближения военного корабля к ее водам

    Китайский корабль покинул прилегающий к архипелагу Окинава район час спустя после появления

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Япония выразила очередной протест Китаю в связи с приближением к ее территориальным водам близ Окинавы китайского военного разведывательного корабля.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило в четверг информационное агентство Киодо.

    По его данным, МИД Японии выразил посольству КНР в Токио озабоченность по поводу приближения к японским территориальным водам военного корабля Китая. Как объявило министерство обороны Японии, китайский корабль покинул прилегающий к архипелагу Окинава район час спустя после появления.

    Япония встревожена этим появлением в связи с тем, что накануне китайский военный корабль, как утверждают в Токио, вошел в территориальные воды Японии к западу от острова Кутиноэрабу и к югу от Кюсю.

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