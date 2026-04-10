    Япония вводит штраф в $64 тыс. за создание ГМО-детей

    Кабмин Японии одобрил законопроект, предусматривающий штраф в размере 10 млн иен (около $64 тыс.) и тюремный срок до 10 лет за имплантацию генно-модифицированных эмбрионов в матку человека или животного.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Kyodo.

    Отмечается, что в настоящее время в Японии такие процедуры частично запрещены, но наказания за нарушения не предусмотрено. Существуют опасения, что эта технология будет использоваться для создания и имплантации так называемых дизайнерских детей - эмбрионов с определенными генетическими характеристиками, такими как рост, внешность и спортивные способности.

    Согласно инициативе, исследования с модифицированными эмбрионами можно будет проводить только при условии уведомления правительства и ведения соответствующей документации. Регулированию будет подлежать также генная модификация сперматозоидов и яйцеклеток.

