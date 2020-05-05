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Япония выделит 800 млн долларов на разработку вакцины от коронавируса

​Япония выделит 800 млн долларов на разработку вакцины от коронавируса

Синдзо Абэ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал 800 миллионов долларов США для разработки лекарства и вакцины от коронавируса COVID-19, передает Report со ссылкой на телеканал NHK.

"В борьбе против нового коронавируса необходимо международное сотрудничество. Для того чтобы изменить ситуацию, на ближайшую перспективу первоочередной задачей является разработка лекарства, а на среднесрочную - вакцины", - подчеркнул глава японского правительства.

Из 800 миллионов долларов США на эти цели, как сказал он, около 234 миллионов пойдут, в частности, Коалиции по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI).

Абэ призвал международное сообщество "сплотиться и преодолеть этот кризис".

"Для инфекционных болезней не существует границ", - напомнил он.

Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Японии достигло примерно 16 тысяч человек, примерно 570 человек скончались. Полностью выздоровели и выписаны из больниц свыше 5,1 тысячи человек.

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