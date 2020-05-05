​Япония выделит 800 млн долларов на разработку вакцины от коронавируса

Синдзо Абэ https://report.az/storage/news/ad05a8437aae2e3c848240e5a72c09d0/540fdd81-3e31-4f30-9ba2-c71fca7eb320_292.jpg

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал 800 миллионов долларов США для разработки лекарства и вакцины от коронавируса COVID-19, передает Report со ссылкой на телеканал NHK.

"В борьбе против нового коронавируса необходимо международное сотрудничество. Для того чтобы изменить ситуацию, на ближайшую перспективу первоочередной задачей является разработка лекарства, а на среднесрочную - вакцины", - подчеркнул глава японского правительства.

Из 800 миллионов долларов США на эти цели, как сказал он, около 234 миллионов пойдут, в частности, Коалиции по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI).

Абэ призвал международное сообщество "сплотиться и преодолеть этот кризис".

"Для инфекционных болезней не существует границ", - напомнил он.

Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Японии достигло примерно 16 тысяч человек, примерно 570 человек скончались. Полностью выздоровели и выписаны из больниц свыше 5,1 тысячи человек.