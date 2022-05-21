Япония увеличит оборонный бюджет до 2% ВВП

Япония приняла решение присоединиться к Индо-Тихоокеанской экономической программе (IPEF), которая предусматривает увеличение оборонных расходов до 2% ВВП.

Япония приняла решение присоединиться к Индо-Тихоокеанской экономической программе (IPEF), которая предусматривает увеличение оборонных расходов до 2% ВВП.

Как передает Report со ссылкой на The Epoch Times, об этом заявил главный секретарь кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно.

«Мы приветствуем IPEF как воплощение активной приверженности Соединенных Штатов Индо-Тихоокеанскому региону, и поэтому мы положительно рассматриваем наше участие», — приводит издание слова Мацуно.

Отметим, что программа направлена ​​на сотрудничество в области торговли, устойчивости цепочки поставок, инфраструктуры, декарбонизации, налогообложения и борьбы с коррупцией.

В рамках сотрудничества с США Япония готовится увеличить оборонный бюджет до уровня стран НАТО в размере 2% от ВВП. Сейчас военные расходы Японии составляют 42 млрд долларов США при ВВП около 4 трлн долларов США.