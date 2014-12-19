​Жертвами снегопадов в Японии стали пять человек

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ В Японии до пяти человек возросло количество жертв сильных снегопадов, которые продолжаются уже вторые сутки.

Как передает Report, в префектуре Ниигата высота снега достигла 160 сантиметров.

А на острове Хоккайдо за минувшие сутки выпало 90 сантиметров осадков. Из-за стихии прекращено движение 150 поездов, отменены десятки авиарейсов.

Не работают около тысячи школ и детских садов. Из-за угрозы завалов и затопления эвакуированы 240 жителей прибрежных районов, еще полторы тысячи получили рекомендации покинуть свои дома. Остальному населению власти советует не выходить из дома без крайней необходимости.