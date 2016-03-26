Япония отказала в статусе беженцев рекордному числу просителей

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Рекордное число прошений о статусе беженца было отклонено японскими властями в этом году.

По сообщению японского новостного агентства "Киодо", согласно данным Министерства обороны, одобрено лишь 27 прошений из 7500, поданных в 2015 году.

Еще 13 тысяч человек ожидают решения. Некоторым их них разрешено работать, однако большинство вынуждено находиться в специальных центрах, которые, по сообщениям, переполнены, отмечает Report со ссылкой на Би-би-си.