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    Япония отказала в статусе беженцев рекордному числу просителей

    Одобрено лишь 27 прошений из 7500, поданных в 2015 году

    Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Рекордное число прошений о статусе беженца было отклонено японскими властями в этом году.

    По сообщению японского новостного агентства "Киодо", согласно данным Министерства обороны, одобрено лишь 27 прошений из 7500, поданных в 2015 году.

    Еще 13 тысяч человек ожидают решения. Некоторым их них разрешено работать, однако большинство вынуждено находиться в специальных центрах, которые, по сообщениям, переполнены, отмечает Report со ссылкой на Би-би-си.

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