    Япония направит в КНР дипломата для урегулирования конфликта между странами

    Другие страны
    • 17 ноября, 2025
    • 05:14
    Япония направит в КНР дипломата для урегулирования конфликта между странами

    Япония приняла решение направить в Китай высокопоставленного дипломата для урегулирования конфликта, возникшего между двумя государствами после слов премьер-министра Санаэ Такаити о Тайване и острой реакции на них Пекина.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo.

    Отмечается, что 17 ноября с визитом в Китай направится глава департамента Азии и Океании МИД Японии Масааки Канаи. Ожидается, что 18 ноября у него пройдут переговоры с китайской стороной по сложившейся ситуации.

    Ранее Такаити в ходе дебатов в парламенте заявила, что возможный военный кризис у Тайваня будет представлять "экзистенциальную угрозу", которая способна вынудить Японию воспользоваться "правом на коллективную самооборону". Это вызвало резкое недовольство Пекина, который сделал Токио серьезное представление. Кроме того, генеральный консул КНР в Осаке Сюэ Цзянь в X пригрозил "отрубить голову" японскому премьеру, однако в дальнейшем эта запись была удалена. Позднее МИД Китая предостерег соотечественников от поездок в Японию.

    Японские СМИ сообщали, что в целом правительство страны хотело бы избежать дальнейшей эскалации отношений с Китаем, но считает необходимым принять меры в ответ на слова Сюэ Цзяня. За необходимость решительного ответа на высказывания китайского дипломата выступают как правящая Либерально-демократическая партия, так и японские оппозиционные партии.

