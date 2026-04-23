Япония инициирует создание нацкомитета по разведке

Палата представителей Японии приняла законопроект о создании Национального комитета по разведке.

Как передает Report, об этом сообщает Kyodo.

Законодательство принято на фоне того, что премьер-министр Японии Санаэ Такаити, придерживающаяся жесткой линии в вопросах национальной безопасности, стремится централизовать разведывательные возможности страны в рамках единого центра в условиях роста сложных внешних угроз, включая вопросы экономической безопасности и иностранного шпионажа.

Комитет будет возглавлять премьер-министр и включать еще девять членов кабинета министров, включая министра иностранных дел. Он будет отвечать за координацию и объединение разрозненной разведывательной информации в единый центр управления.