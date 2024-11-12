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Япония готовит встречу премьера Исибы и Си Цзиньпина на полях АТЭС или G20

Япония готовит встречу премьера Исибы и Си Цзиньпина на полях АТЭС или G20 В настоящее время идут согласования с тем, чтобы провести встречу премьер-министра Японии Сигэру Исибы с председателем Китая Си Цзиньпином.
Другие страны
12 ноября 2024 г. 09:31
Япония готовит встречу премьера Исибы и Си Цзиньпина на полях АТЭС или G20

В настоящее время идут согласования с тем, чтобы провести встречу премьер-министра Японии Сигэру Исибы с председателем Китая Си Цзиньпином.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сказал на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси.

"В условиях, когда в отношениях Японии и Китая есть много различных возможностей и вместе с тем много задач и сложных проблем, важен диалог на высоком уровне, включая уровень глав государств, и поиск взаимопонимания… Поэтому сейчас идут согласования с тем, чтобы провести встречу премьер-министра Исибы в связи с его визитом в Перу и Бразилию для участия в АТЭС и G20 и с председателем госсовета Китая Си Цзиньпином", - сказал он.

Ранее в японских СМИ появились сообщения, что премьер-министр Японии Сигэру Исиба проведет первую встречу с председателем Китая Си Цзиньпином в середине ноября, скорее всего, в Бразилии на полях АТЭС.

Исиба с 14 по 21 ноября посетит Перу и Бразилию для участия в саммите АТЭС в Перу 15-16 ноября и в саммите G20 18-19 ноября в Бразилии.

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