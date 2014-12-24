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    Янукович считает незаконным свое отстранение от власти

    Это постановление было абсолютно неконституционным

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Бывший президент Украины Виктор Янукович считает, что его отстранение от власти было незаконным. Как сообщает Report, об этом В. Янукович заявил в интервью газете "Аргументы и факты". 

    "Это постановление было абсолютно неконституционным. Без создания специальной временной комиссии, каких-либо заключений Верховного и Конституционного судов. Но самое очевидное нарушение состояло в том, что за постановление о моем отстранении проголосовало 328 депутатов при необходимом минимуме 338, что должно составлять ¾ от общей численности депутатов. Принятием этого постановления организаторы госпереворота перешли последнюю грань — они совершили свержение конституционного строя", — заявил Янукович.

    Поэтому, по мнению Януковича, у оппозиции остался только один вариант. Он заявил, что его решение уехать из страны было также вызвано тем, что "лидеры оппозиции" пытались его убить.

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