Янукович считает незаконным свое отстранение от власти

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Бывший президент Украины Виктор Янукович считает, что его отстранение от власти было незаконным. Как сообщает Report, об этом В. Янукович заявил в интервью газете "Аргументы и факты".

"Это постановление было абсолютно неконституционным. Без создания специальной временной комиссии, каких-либо заключений Верховного и Конституционного судов. Но самое очевидное нарушение состояло в том, что за постановление о моем отстранении проголосовало 328 депутатов при необходимом минимуме 338, что должно составлять ¾ от общей численности депутатов. Принятием этого постановления организаторы госпереворота перешли последнюю грань — они совершили свержение конституционного строя", — заявил Янукович.

Поэтому, по мнению Януковича, у оппозиции остался только один вариант. Он заявил, что его решение уехать из страны было также вызвано тем, что "лидеры оппозиции" пытались его убить.