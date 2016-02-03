​Yahoo сократит 15% штата и закроет пять офисов

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Американская компания Yahoo! официально сообщила о планах сократить штат сотрудников на 15%, а также закрыть свои подразделения в пяти городах.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Yahoo планирует сократить собственный штат сотрудников примерно на 15% и прекратить деятельность в пяти офисах в Дубае, Мехико, Буэнос-Айресе, Мадриде и Милане", — сообщает компания.

Отмечается, что большинство изменений планируется осуществить в первом квартале 2016 года.

К концу текущего года Yahoo планирует иметь в штате около 9 тыс. сотрудников и менее 1 тыс. подрядчиков. По данным компании, это будет на 42% меньше, чем их количество в 2012 году, что позволит сохранять до 400 млн. долларов ежегодно.