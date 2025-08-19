О нас

WSJ: Зеленский допускает "пропорциональный обмен" территорий

WSJ: Зеленский допускает "пропорциональный обмен" территорий Президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом не исключил возможность обмена территориями.
Другие страны
19 августа 2025 г. 06:56
WSJ: Зеленский допускает пропорциональный обмен территорий

Президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом не исключил возможность обмена территориями.

Как передает Report, об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на европейских чиновников.

При этом украинский лидер указал на конституционные барьеры своей страны. Он также подчеркнул сложность реализации таких планов из-за необходимости перемещения населения и правовых ограничений.

"Зеленский сказал, что может рассмотреть "пропорциональные обмены", — отмечает издание.

Напомним, что в Белом доме ранее прошли переговоры Трампа и Зеленского с европейскими лидерами. Стороны обсудили ряд вопросов по завершению российско-украинской войны, в том числе предоставление Киеву гарантий безопасности, встреча между лидерами Украины и РФ, а также другие вопросы.

По итогам обсуждений Зеленский заявил, что вопрос территорий будет обсуждаться только с президентом России Владимиром Путиным.

