WSJ: Зеленский допускает "пропорциональный обмен" территорий

Президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом не исключил возможность обмена территориями.

Как передает Report , об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на европейских чиновников.

При этом украинский лидер указал на конституционные барьеры своей страны. Он также подчеркнул сложность реализации таких планов из-за необходимости перемещения населения и правовых ограничений.

"Зеленский сказал, что может рассмотреть "пропорциональные обмены", — отмечает издание.

Напомним, что в Белом доме ранее прошли переговоры Трампа и Зеленского с европейскими лидерами. Стороны обсудили ряд вопросов по завершению российско-украинской войны, в том числе предоставление Киеву гарантий безопасности, встреча между лидерами Украины и РФ, а также другие вопросы.

По итогам обсуждений Зеленский заявил, что вопрос территорий будет обсуждаться только с президентом России Владимиром Путиным.