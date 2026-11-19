Применение единой модели управления прибрежными территориями Каспийского моря невозможно из-за различий в подходах разных стран.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника Госслужбы по вопросам имущества при Министерстве экономики Гусейн Алиев на брифинге, посвященном совершенствованию управления прикаспийскими территориями.

По его словам, Азербайджан изучает опыт Хорватии и Южной Кореи, уделяя особое внимание системам управления и цифрового мониторинга.

Г. Алиев отметил, что в странах ЕС эта сфера регулируется специальной законодательной базой, свои специфические подходы применяются и в Турции, а в Хорватии в ряде случаев местные общины играют в управлении прибрежными зонами более значительную роль, чем государственные органы.

"Это говорит о том, что в этой стране действует своя особая модель управления. Однако изучение международного опыта не ограничивается только административными подходами - особое значение имеют внедрение электронных систем и механизмы постоянного мониторинга. Физически невозможно круглосуточно контролировать береговую линию протяженностью 400–500 километров силами людей и с помощью наблюдательных постов. Следовательно, все эти процессы должны контролироваться посредством цифровых систем управления с обеспечением постоянного мониторинга", - добавил он.