WSJ: Трамп опережает Харрис по уровню поддержки избирателей в США

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп менее чем за две недели до выборов вырвался вперед в президентской гонке, опережая вице-президента Камалу Харрис с небольшим отрывом - 47% против 45%.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп менее чем за две недели до выборов вырвался вперед в президентской гонке, опережая вице-президента Камалу Харрис с небольшим отрывом - 47% против 45%.

Как передает Report , об этом свидетельствуют данные нового опроса газеты The Wall Street Journal.

Это смена позиций по сравнению с августовским опросом, когда Харрис лидировала с тем же отрывом. Однако оба результата находятся в пределах погрешности.

Исследование показало рост негативных отзывов о Харрис, чья поддержка снизилась на 8 пунктов, до 42%. Тем временем, оценка работы Трампа как президента улучшилась, и его рейтинг одобрения составил 52%, что дает ему преимущество в 4 пункта над Харрис.

На фоне избирательной кампании Трамп усилил фокус на иммиграционной политике, что привлекло внимание избирателей: 23% назвали иммиграцию ключевым вопросом. Трамп опережает Харрис на 12 пунктов по вопросам экономики и на 15 пунктов по вопросам иммиграции.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Республиканскую партию будет представлять Дональд Трамп. Предполагалось, что Демпартию на них будет представлять действующий президент Джо Байден. Однако 21 июля он заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.