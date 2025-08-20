WSJ: Пентагон может обеспечить прикрытие с воздуха европейским силам в Украине

Пентагон рассматривает возможность развертывания американской авиации за пределами Украины для защиты европейских войск, которые могут быть направлены в страну после прекращения огня.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным издания, поддержка США может включать в себя истребители для помощи европейским силам "в случае нападения на них", а также разведывательные беспилотники для мониторинга мирного соглашения. Кроме того, США могли бы предоставлять свои транспортные самолеты для переброски европейских войск и техники, поставлять наземные системы ПВО и делиться разведданными.

Газета отмечает, что правительства европейских стран, в первую очередь Великобритании и Франции, в течение нескольких месяцев убеждали Вашингтон поддержать эту идею. Европейские столицы опасаются отправлять свои войска в Украину без так называемой подстраховки со стороны США - гарантии того, что американские силы смогут вмешаться в случае нападения на их контингент.