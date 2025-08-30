    Ильхам Алиев Украина ШОС США

    WSJ: Непредсказуемая внешняя политика США укрепляет положение КНР в мире

    • 30 августа, 2025
    • 08:58
    WSJ: Непредсказуемая внешняя политика США укрепляет положение КНР в мире

    Непредсказуемая внешняя политика американского лидера Дональда Трампа укрепляет положение Китая на мировой арене.

    Как передает Report, об этом пишет газета The Wall Street Journal в связи с предстоящим саммитом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и военным парадом в Пекине.

    Издание отмечает, что время для этого "дипломатического праздника" было выбрано Китаем как нельзя лучше. Непредсказуемая внешняя политика Вашингтона усиливает сомнения американских союзников в надежности взятых на США обязательств в сфере безопасности, а введение жестких импортных пошлин разочаровывает партнеров США. В это же время в Китай "стекаются мировые лидеры".

    "США помогают Китаю укрепить мировое влияние. Китай может пострадать экономически из-за пошлин, но с политической точки зрения Китай получает большую поддержку и расположение других стран, причем не только государств глобального Юга", - убежден директор Центра американских исследований Фуданьского университета У Синьбо.

