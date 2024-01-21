WSJ: Израиль уничтожил не более 30% боевиков ХАМАС

Израильские войска за более чем 100 дней операции в секторе Газа уничтожили не более 30% боевиков радикального палестинского движения ХАМАС.

Израильские войска за более чем 100 дней операции в секторе Газа уничтожили не более 30% боевиков радикального палестинского движения ХАМАС.

Как передает Report , об этом сообщила в субботу газета The Wall Street Journal со ссылкой на подсчеты американских разведведомств.

По ее сведениям, Израиль ликвидировал от 20% до 30% боевиков ХАМАС. Как указывает издание, эти цифры "пока далеки от целей Израиля" по уничтожению движения. До обострения палестино-израильского конфликта американские разведслужбы оценивали число боевиков ХАМАС в диапазоне от 25 до 30 тыс.

Помимо этого, как отмечает газета, у ХАМАС "все еще есть достаточно боеприпасов для продолжения нанесения ударов по Израилю и израильским войскам в Газе на протяжении нескольких месяцев". Палестинское движение также пытается восстановить присутствие своих полицейских в городе Газа на севере анклава.