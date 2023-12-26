WSJ: Израиль рассмотрит предложенный Египтом план урегулирования в Газе

Военный кабинет Израиля планирует собраться в понедельник вечером для обсуждения предложенного Египтом плана мирного урегулирования палестино-израильского конфликта.

Военный кабинет Израиля планирует собраться в понедельник вечером для обсуждения предложенного Египтом плана мирного урегулирования палестино-израильского конфликта.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на израильских чиновников.

Издание указывает, что некоторые положения предложенного Египтом плана, в том числе возможность для представителей палестинского движения ХАМАС войти в переходное правительство сектора Газа, неприемлемы для Тель-Авива.

"Эта сделка выглядит как победа ХАМАС, и мне очень сложно представить, что израильтяне на нее согласятся", - приводит газета слова Гершона Баскина, участвовавшего с израильской стороны в переговорах об освобождении заложников в Газе.