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Бизнес-империя Трампа начала расти после его ухода из Белого дома

Бизнес-империя Трампа начала расти после его ухода из Белого дома Бывший президент США, миллиардер Дональд Трамп после ухода со своего поста за последние четыре года смог расширить свою бизнес-империю, заключив новые сделки в различных странах, включая Южную Америку, Европу, Азию и Ближний Восток.
Другие страны
6 февраля 2024 г. 03:26
Бизнес-империя Трампа начала расти после его ухода из Белого дома

Бывший президент США, миллиардер Дональд Трамп после ухода со своего поста за последние четыре года смог расширить свою бизнес-империю, заключив новые сделки в различных странах, включая Южную Америку, Европу, Азию и Ближний Восток.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Издание указывает, что во время своего первого срока на посту президента США Дональд Трамп был подвергнут постоянной проверке его зарубежных компаний и деловых связей на предмет потенциальных конфликтов интересов.

По данным WSJ, к 2020 году у Trump Organization было 52 актива. В то время как он был президентом, Трамп решил не продвигать проекты в Израиле, Саудовской Аравии и Филиппинах. После своего ухода из Белого Дома компании возобновили зарубежную экспансию и сейчас управляют 49 активами, восемь из которых — новые проекты.

Бизнес-империя экс-президента включает как минимум 17 жилых проектов, 12 полей для гольфа и 12 отелей или курортов. Газета также приводит пример соглашения Trump Organization с оманской Dar Al Arkan на $1,6 млрд о брендировании и управлении гольф-курортом в Омане.

Тем не менее критики Трампа утверждают, что он не сделал достаточно в свой первый срок, чтобы разделить политику и деловые интересы. "Влияние иностранных денег на президента США чрезвычайно опасно", — заявил главный юрист по этике Белого дома при администрации Джорджа Буша-младшего Ричард Пейнтер.

Сам Трамп отрицал любые этические правонарушения с его стороны и отмечал, что Trump Organization участвовала в проектах в сфере недвижимости и других зарубежных предприятиях задолго до его вступления в политику.

По оценке Forbes, состояние Трампа сейчас составляет $2,6 млрд. В то время как в 2016 году, перед избранием, он имел $4,5 млрд, но за время своего президентского срока, к 2020 году, потерял более половины состояния. Стоимость его активов пошла в рост только после ухода из Белого дома. К 2023 году он уже вылетел из списка 400 самых богатых людей Америки.

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Версия на азербайджанском языке Tramp dörd il ərzində öz biznes imperiyasını genişləndirib

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