Бизнес-империя Трампа начала расти после его ухода из Белого дома

Бывший президент США, миллиардер Дональд Трамп после ухода со своего поста за последние четыре года смог расширить свою бизнес-империю, заключив новые сделки в различных странах, включая Южную Америку, Европу, Азию и Ближний Восток.

Бывший президент США, миллиардер Дональд Трамп после ухода со своего поста за последние четыре года смог расширить свою бизнес-империю, заключив новые сделки в различных странах, включая Южную Америку, Европу, Азию и Ближний Восток.

Как передает Report , об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Издание указывает, что во время своего первого срока на посту президента США Дональд Трамп был подвергнут постоянной проверке его зарубежных компаний и деловых связей на предмет потенциальных конфликтов интересов.

По данным WSJ, к 2020 году у Trump Organization было 52 актива. В то время как он был президентом, Трамп решил не продвигать проекты в Израиле, Саудовской Аравии и Филиппинах. После своего ухода из Белого Дома компании возобновили зарубежную экспансию и сейчас управляют 49 активами, восемь из которых — новые проекты.

Бизнес-империя экс-президента включает как минимум 17 жилых проектов, 12 полей для гольфа и 12 отелей или курортов. Газета также приводит пример соглашения Trump Organization с оманской Dar Al Arkan на $1,6 млрд о брендировании и управлении гольф-курортом в Омане.

Тем не менее критики Трампа утверждают, что он не сделал достаточно в свой первый срок, чтобы разделить политику и деловые интересы. "Влияние иностранных денег на президента США чрезвычайно опасно", — заявил главный юрист по этике Белого дома при администрации Джорджа Буша-младшего Ричард Пейнтер.

Сам Трамп отрицал любые этические правонарушения с его стороны и отмечал, что Trump Organization участвовала в проектах в сфере недвижимости и других зарубежных предприятиях задолго до его вступления в политику.

По оценке Forbes, состояние Трампа сейчас составляет $2,6 млрд. В то время как в 2016 году, перед избранием, он имел $4,5 млрд, но за время своего президентского срока, к 2020 году, потерял более половины состояния. Стоимость его активов пошла в рост только после ухода из Белого дома. К 2023 году он уже вылетел из списка 400 самых богатых людей Америки.