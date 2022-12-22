WP: Зеленский не смог договорится в США о предоставлении современного вооружения

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не удалось достичь цели своего визита в США и получить более современные вооружения.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не удалось достичь цели своего визита в США и получить более современные вооружения.

Как передает Report, об этом пишет The Washington Post.

Результаты поездки Зеленского в Вашингтон оценили несколько колумнистов американского СМИ.

Авторы обращают внимание на расхождение во взглядах президента США Джо Байдена и Зеленского на военные нужды Украины.

Утверждается, что украинский президент и его советники продолжают настаивать на том, чтобы Вашингтон направил современные вооружения, которое Байден не хочет предоставлять".

Также не исключается, что цель Зеленского заключалась в том, чтобы получить "более мощное вооружение и повысить способность Украины начать крупные наступательные операции".

В свою очередь американская сторона, включая Байдена, ждала дискуссий вокруг дипломатии и вероятности переговоров с Россией, пишет издание.