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Зеленский намекнул США на возможность поставок танков и самолетов Украине

Зеленский намекнул США на возможность поставок танков и самолетов Украине Украина не просит США воевать с РФ на ее территории, но полагает, что идеально справится с управлением американскими танками и самолетами.
Другие страны
22 декабря 2022 г. 06:35
Зеленский намекнул США на возможность поставок танков и самолетов Украине

Украина не просит США воевать с РФ на ее территории, но полагает, что идеально справится с управлением американскими танками и самолетами.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной сессии обеих палат конгресса США в рамках визита в Вашингтон.

По словам главы государства, в союзе Украины с Соединенными Штатами "не должно быть табу". Он указал, что Киев "никогда не просил, чтобы американские солдаты воевали в Украине" вместо ее граждан.

"Я заверяю вас, что украинские солдаты способны идеально справиться с управлением американскими танками и самолетами самостоятельно", — сказал Зеленский, намекая на возможность поставок Вашингтоном танков и самолетов.

Также украинский лидер призвал конгрессменов нарастить санкционное давление на Россию. Зеленский указал, что они "способны ужесточить" антироссийские санкции.

"В вашей власти помочь нам добиться правосудия для всех, кто начал эту неспровоцированную и преступную войну. Давайте сделаем это", — заявил Зеленский.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski ABŞ Konqresində: “Gələn il dönüş nöqtəsi olacaq”

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