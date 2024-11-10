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WP: Трамп в телефонном разговоре с Путиным напомнил о "значительном военном присутствии Вашингтона в Европе"

WP: Трамп в телефонном разговоре с Путиным напомнил о "значительном военном присутствии Вашингтона в Европе" Избранный президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Другие страны
10 ноября 2024 г. 23:58
WP: Трамп в телефонном разговоре с Путиным напомнил о значительном военном присутствии Вашингтона в Европе

Избранный президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По их данным, беседа между двумя политиками состоялась в четверг.

Отмечается, что Трамп посоветовал российскому президенту не обострять войну в Украине и напомнил ему о "значительном военном присутствии Вашингтона в Европе", сообщил на условиях анонимности источник, знакомый с содержанием разговора.

Стороны обсудили мир на европейском континенте, и Трамп выразил заинтересованность в последующих беседах для обсуждения "скорейшего завершения войны в Украине".

Газета утверждает, что Киев был проинформирован о звонке Путину и не возражал против состоявшегося разговора. Украинские чиновники давно поняли, что Трамп будет взаимодействовать с российским лидером для дипломатического урегулирования ситуации в Украине, отметили источники.

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