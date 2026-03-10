WP: США за два дня операции против Ирана истратили боеприпасов на $5,6 млрд

Вооруженные силы США за первые два дня проведения военной операции против Ирана истратили боеприпасов на общую сумму порядка $5,6 млрд.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в американской администрации.

По их информации, такие данные представители Пентагона озвучили 9 марта членам Конгресса США. Как информируют источники WP, ожидается, что уже на этой неделе администрация направит законодателям запрос на выделение дополнительных средств на военные нужды в размере до нескольких десятков миллиардов долларов.

Издание отмечает, что оценки Пентагона "лишь усилили обеспокоенность некоторых законодателей тем, как быстро ВС США расходуют ограниченные запасы наиболее современных вооружений". В то же время, по словам помощника военного министра по связям с общественностью Шона Парнелла, которые приводит WP, у американских ВС "есть все необходимое для выполнения любых задач в любое время и в любом месте".

Ранее газета The New York Times приводила оценки, согласно которым Соединенные Штаты потратили в общей сложности порядка $6 млрд за первую неделю военной операции в Иране, из которых на боеприпасы было израсходовано около $4 млрд.