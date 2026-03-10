Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    WP: США за два дня операции против Ирана истратили боеприпасов на $5,6 млрд

    Другие страны
    • 10 марта, 2026
    • 08:38
    WP: США за два дня операции против Ирана истратили боеприпасов на $5,6 млрд

    Вооруженные силы США за первые два дня проведения военной операции против Ирана истратили боеприпасов на общую сумму порядка $5,6 млрд.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в американской администрации.

    По их информации, такие данные представители Пентагона озвучили 9 марта членам Конгресса США. Как информируют источники WP, ожидается, что уже на этой неделе администрация направит законодателям запрос на выделение дополнительных средств на военные нужды в размере до нескольких десятков миллиардов долларов.

    Издание отмечает, что оценки Пентагона "лишь усилили обеспокоенность некоторых законодателей тем, как быстро ВС США расходуют ограниченные запасы наиболее современных вооружений". В то же время, по словам помощника военного министра по связям с общественностью Шона Парнелла, которые приводит WP, у американских ВС "есть все необходимое для выполнения любых задач в любое время и в любом месте".

    Ранее газета The New York Times приводила оценки, согласно которым Соединенные Штаты потратили в общей сложности порядка $6 млрд за первую неделю военной операции в Иране, из которых на боеприпасы было израсходовано около $4 млрд.

    ВВС США военная операция удары по Ирану Конгресс
    Ты - Король

    Последние новости

    08:38

    WP: США за два дня операции против Ирана истратили боеприпасов на $5,6 млрд

    Другие страны
    08:20

    После рекордного года экспорт Китая резко ускорился в 2026 году

    Другие страны
    08:17

    На ряде дорог Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:15

    Вьетнам призвал граждан работать из дома ради экономии топлива из-за перебоев поставок на фоне войны с Ираном

    Другие страны
    08:09

    В Японии на одном из заводов произошел выброс угарного газа, пострадали шесть человек

    Другие страны
    07:42

    В Индонезии при обрушении мусорного полигона погибли семь человек

    Другие страны
    07:16

    Скончался помощник Никсона, раскрывший прослушку в Белом доме

    Другие страны
    06:50

    Иранским футболисткам официально предоставили убежище в Австралии - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    06:45

    Сестра Ким Чен Ына: Совместные военные учения США и Южной Кореи наносят ущерб региональной стабильности

    Другие страны
    Лента новостей