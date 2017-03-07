 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Wikileaks: ЦРУ может взламывать защиту Telegram и WhatsApp

    Об этом сообщается в опубликованных порталом документах

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ ЦРУ располагает средствами взлома защиты таких приложений, как Telegram, WhatsApp и Weibo.

    Как передает Report, об этом сообщается в опубликованных порталом Wikileaks документах ЦРУ под кодовым названием Vault 7.

    Первая часть опубликованных документов, получившая название Year Zero, состоит из 8761 документа и файла, в которых содержится информация о тайных хакерских операциях ЦРУ, включая список вредоносного программного обеспечения, которое используется спецслужбами для получения доступа к переписке пользователей и их местонахождении.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi