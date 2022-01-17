Взрывы в Багдаде, есть пострадавшие

Два человека получили ранения в результате взрывов в центре Багдада.

Два человека получили ранения в результате взрывов в центре Багдада.

Как передает Report, об этом сообщил источник в службе безопасности Ирака информационному порталу Shafaq .

"В воскресенье вечером сработало взрывное устройство возле Национального банка "Джихан" на площади Аль-Ватик в районе Карраде. В результате нанесен серьезный ущерб фасаду банка, ранен охранник и еще один человек, а также поврежден автомобиль, припаркованный на месте аварии", - отметил источник.

Он добавил, что второй взрыв с применением взрывного устройства произошел возле Национального театра в Карраде, причинив зданию материальный ущерб.