 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Ливане рядом с армейским патрулем прогремел взрыв

    Пять военных ранены

    Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Пять военных Ливана ранены при взрыве, который произошел рядом с патрульным автомобилем ливанской армии близ города Эрсаль, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Другие подробности пока не приводятся.

    Город находится на востоке страны недалеко от сирийской границы. В августе 2014 года наступление на него предприняли активные в Сирии боевики "Исламского государства" и "Джебхат ан-Нусра", но армия смогла его отстоять.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi