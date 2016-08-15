В Ливане рядом с армейским патрулем прогремел взрыв

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Пять военных Ливана ранены при взрыве, который произошел рядом с патрульным автомобилем ливанской армии близ города Эрсаль, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

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Город находится на востоке страны недалеко от сирийской границы. В августе 2014 года наступление на него предприняли активные в Сирии боевики "Исламского государства" и "Джебхат ан-Нусра", но армия смогла его отстоять.