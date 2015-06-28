​Взрыв и пожар произошли на Тайване, пострадали свыше 460 человек

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Более 460 человек были госпитализированы в результате пожара, который произошел в субботу вечером в парке развлечений на Тайване, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

«По последним данным на воскресенье, 463 человека были госпитализированы. Из них 456 — жители Тайваня, три жителя континентальной части Китая, три иностранца, личность еще одного человека пока не установлена», — говорится в сообщении со ссылкой на местные власти.

Ранее агентство Синьхуа сообщало о 228 пострадавших.

По информации агентства CAN, возгорание и последовавший за этим взрыв произошли в парке развлечений в городе Синьбэй.

Известно, что инцидент возник на месте, где проходил «праздник красок» Color Play Asia, на котором разбрасывают разноцветный порошок. По словам очевидцев, пожар возник, когда большой объем порошка был разбросан в воздухе над парком, отмечает агентство.

Причины взрыва пока не установлены, власти ведут расследование инцидента.