Высокопоставленный чиновник минобороны Израиля задержан по подозрению в крупном хищении

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Высокопоставленный чиновник минобороны Израиля задержан по подозрению в в хищении государственных средств на сумму в размере десятков миллионов шекелей. Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, об этом заявили в пресс-службе полиции Израиля.

Этот чиновник и еще трое подозреваемых, являющихся подрядчиками ЦАХАЛа, были допрошены.

Судя по сообщению полиции, речь идет о хищении средств, предназначенных для инфраструктурных проектов ЦАХАЛа и минобороны. Хищения, по версии следствия, совершались в течение многих лет путем выделения денег за работы, которые не были проведены или проводились не в полной мере. При этом, как отмечают в правоохранительных органах, чиновник министерства обороны дезинформировал ведомства об объеме выполненных работ.

Полиция заявляет, что в отношении задержанного и его подельников могут выдвинуты обвинения в мошенничестве, взяточничестве, обмане общественного доверия и других преступлениях.