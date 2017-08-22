ВВС Турции уничтожили 4 террористов

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ ВВС Турции нанесли удары по объектам террористов в районе Зап на севере Ирака и в районе Кулп в юго-восточной провинции Диярбакыр.
Как передает Report, со ссылкой на Anadolu, об этом сообщает Генштаб Турции.
На севере Ирака ликвидированы три террориста, разрушены три укрытия.
Удар по объектам террористов в Диярбакыре нанесен при помощи ударных беспилотников.
Убит один террорист. При нем обнаружены 2 автомата Калашникова, 10 полных обойм и 4 ручные гранаты.
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