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    ВВС Турции уничтожили 4 террористов

    Удары по объектам террористов нанесены в провинции Диярбакыр и на севере Ирака

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ ВВС Турции нанесли удары по объектам террористов в районе Зап на севере Ирака и в районе Кулп в юго-восточной провинции Диярбакыр.

    Как передает Report, со ссылкой на Anadolu, об этом сообщает Генштаб Турции.

    На севере Ирака ликвидированы три террориста, разрушены три укрытия.

    Удар по объектам террористов в Диярбакыре нанесен при помощи ударных беспилотников.

    Убит один террорист. При нем обнаружены 2 автомата Калашникова, 10 полных обойм и 4 ручные гранаты.

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