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    ВВС США уничтожили в результате авиаудара в Сирии более 100 боевиков "Аль-Каиды"

    Авиаудар был нанесен бомбардировщиками B-52, а также были сброшены 14 снарядов

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ В результате авиаудара ВВС США по лагерю террористической группировки "Аль-Каида" в Сирии погибли более 100 членов боевиков.

    Как передает Report, со ссылккой на MIG News, об этом представитель министерства обороны США заявил.

    Чиновник, который говорил на условиях анонимности, сообщил, что авиаудар был нанесен бомбардировщиками B-52, а также были сброшены 14 снарядов.

    Представитель министерства обороны США добавил, что авианалет на лагерь боевиков "Аль-Каиды" проходил в провинции Идлиб, расположенной к западу от Алеппо.

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