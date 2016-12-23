ВВС США с конца сентября ликвидировали в Йемене 28 боевиков "Аль-Каиды"

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ ВВС США с конца сентября нанесли в Йемене девять авиаударов, ликвидировав 28 боевиков террористической организации «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (АКАП).

Как передает Report, об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

«CENTCOM подтверждает ликвидацию 28 террористов в результате девяти авиаударов по позициям АКАП с 23 сентября по 13 декабря в Йемене»,— заявили в ведомстве.

Как отмечает американское командование, авиаудары по террористам в Йемене наносят для предотвращения попыток боевиков атаковать США и их союзников.