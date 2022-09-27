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ВВС США испытают самолет с боевым лазером в 2023 году

ВВС США испытают самолет с боевым лазером в 2023 году Командование специальных операций Военно-воздушных сил (ВВС) США проведет летные испытания самолета огневой поддержки AC-130J Ghostrider с боевым лазером в 2023 году.
Другие страны
27 сентября 2022 г. 22:34
ВВС США испытают самолет с боевым лазером в 2023 году

Командование специальных операций Военно-воздушных сил (ВВС) США проведет летные испытания самолета огневой поддержки AC-130J Ghostrider с боевым лазером в 2023 году.

Об этом Report сообщает со ссылкой на издание Breaking Defense.

Демонстрационные полеты с лазером Airborne High Energy Laser (AHEL), который получат AC-130J, начнутся летом 2023 года и продлятся до осени.

Пресс-секретарь командования Бекки Хейз сообщила, что результаты испытаний определят будущее лазера. По ее словам, в настоящее время для AHEL не разработана концепция использования.

AC-130J предназначен для поддержки наземных сил и точечного поражения целей. В арсенал самолета входит пушка GAU-23/A калибра 30 миллиметров и гаубица M102. Также самолет может нести высокоточные бомбы и ракеты.

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