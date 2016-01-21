​ВВС Сирии с 27 декабря нанесли удары по 1 662 объектам экстремистов

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Военно-воздушные силы Сирии с 27 декабря 2015 года по 20 января 2016 года совершили 481 вылет и нанесли удары по 1 662 объектам экстремистов в окрестностях Дамаска, Хомса, Хамы, Алеппо и Дейр-Эз-Зора.

Как передает Report, об этом сообщил в среду журналистам официальный представитель ВС Сирии бригадный генерал Али Майхуб.

"Сирийские ВВС в период с 27 декабря 2015 года по 20 января 2016 года выполнили 481 вылет и нанесли удары по 1662 объектам боевиков в окрестностях Дамаска, Хомса, Хамы, Алеппо, Дейр Эз Зор", - заявил Майхуб на брифинге.

По его словам, эти удары привели к поражению ряда объектов и сосредоточений террористических организаций - в частности, были уничтожены несколько командных пунктов экстремистов, склады боеприпасов, а также десятки машин с находившимися в них боевиками.