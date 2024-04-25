ВВС Израиля атаковали объекты "Хезболлах" в Ливане

Израильские ВВС нанесли новые удары по объектам боевого крыла "Хезболлах" в Ливане вслед за обстрелами ими приграничных районов на севере Израиля.
Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.
В течение дня военные зафиксировали запуск по меньшей мере семи снарядов с ливанской стороны по северу Израиля, сообщений о пострадавших не поступало, сообщили в пресс-службе.
"Вслед за этим некоторое время назад истребители ВВС Израиля нанесли удары по военному объекту "Хезболлах" в районе населенного пункта Альма-эш-Шааб на юге Ливана и нескольким пусковым установкам и ряду иных объектов на высотах Кфар-Шуба", - проинформировали в армии.