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ВВС Израиля атаковали объекты "Хезболлах" в Ливане

ВВС Израиля атаковали объекты "Хезболлах" в Ливане Израильские ВВС нанесли новые удары по объектам боевого крыла "Хезболлах" в Ливане вслед за обстрелами ими приграничных районов на севере Израиля.
Другие страны
25 апреля 2024 г. 19:42
ВВС Израиля атаковали объекты Хезболлах в Ливане

Израильские ВВС нанесли новые удары по объектам боевого крыла "Хезболлах" в Ливане вслед за обстрелами ими приграничных районов на севере Израиля.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

В течение дня военные зафиксировали запуск по меньшей мере семи снарядов с ливанской стороны по северу Израиля, сообщений о пострадавших не поступало, сообщили в пресс-службе.

"Вслед за этим некоторое время назад истребители ВВС Израиля нанесли удары по военному объекту "Хезболлах" в районе населенного пункта Альма-эш-Шааб на юге Ливана и нескольким пусковым установкам и ряду иных объектов на высотах Кфар-Шуба", - проинформировали в армии.

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Версия на азербайджанском языке İsrail HHQ “Hizbullah”ın Livandakı hədəflərinə zərbələr endirib

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