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    ВВС Израиля атаковали 160 целей в секторе Газа

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Армия обороны Израиля сообщила, что ВВС страны атаковали 160 целей на территории сектора Газа.

    Как передает Report, об этом говорится в Twitter армейской пресс-службы.

    Также отмечается, что израильская сторона перехватила за прошедшие сутки более 100 из 460 ракет и мин, выпущенных палестинскими радикалами.

    Ранее группировки палестинских радикалов в совместном заявлении объявили о прекращении огня против Израиля при условии, что он сделает то же самое.

    Напомним, что ранее Махмуд Аббас решил вернуться в Палестину из-за обострения конфликта в Газе.

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