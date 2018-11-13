ВВС Израиля атаковали 160 целей в секторе Газа

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Армия обороны Израиля сообщила, что ВВС страны атаковали 160 целей на территории сектора Газа.

Как передает Report, об этом говорится в Twitter армейской пресс-службы.

Также отмечается, что израильская сторона перехватила за прошедшие сутки более 100 из 460 ракет и мин, выпущенных палестинскими радикалами.

Ранее группировки палестинских радикалов в совместном заявлении объявили о прекращении огня против Израиля при условии, что он сделает то же самое.

Напомним, что ранее Махмуд Аббас решил вернуться в Палестину из-за обострения конфликта в Газе.