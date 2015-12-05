ВВС Великобритании провели вторую серию авиаударов по ИГ в Сирии

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ ВВС Великобритании провели вторую серию бомбардировок позиций террористической группировки "Исламское государство" в Сирии, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Поздно вечером 2 декабря парламент Великобритании одобрил участие страны в военной операции в Сирии. В ночь на 3 декабря были нанесены первые удары по позициям ИГ. В ночь на 4 декабря операция продолжилась. Операцию против ИГ в Ираке Британия проводит с 2014 года в рамках международной коалиции.