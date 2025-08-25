Вулкан Семеру в Индонезии из-за извержения выбросил пепел на высоту 4,7 км

Извержение вулкана Семеру зафиксировано на территории провинции Восточная Ява в центральной части Индонезии.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Центра вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии.

Пепел поднялся на высоту 1 тыс. м над кратером вулкана, или 4 676 м над уровнем моря. Он распространяется в северо-западном направлении. Ведомство призвало жителей близлежащих районов не приближаться к кратеру в радиусе 3 км из-за опасности выбрасывания вулканом раскаленных камней.

Семеру - четвертый по высоте вулкан в Индонезии (3 676 м над уровнем моря) и самая высокая вершина на острове Ява.