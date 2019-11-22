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Вучич: Сербия не будет вступать ни в НАТО, ни в ОДКБ

Вучич: Сербия не будет вступать ни в НАТО, ни в ОДКБ

Сербия останется привержена политике военного нейтралитета и не будет вступать ни в НАТО, ни в ОДКБ.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом заявил президент Сербии Александар Вучич на пресс-конференции.

"Мы свою политику по отношению к России не будем менять. Мы остаемся в братских отношениях, мы не будем менять политику, не вступим в НАТО или ОДКБ. Случившееся ["шпионский скандал" с участием, предположительно, представителя военного атташата РФ в Сербии] укрепило нас на позициях военного нейтралитета и независимости", - заявил он.

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