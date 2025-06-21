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Вучич считает, что США готовятся нанести удар по Ирану

Вучич считает, что США готовятся нанести удар по Ирану Президент Сербии Александар Вучич выразил обеспокоенность ростом напряженности на Ближнем Востоке, заявив, что США, вероятно, готовятся к нанесению удара по Ирану. Он при этом выразил надежду на дипломатическое решение.
Другие страны
21 июня 2025 г. 03:18
Вучич считает, что США готовятся нанести удар по Ирану

Президент Сербии Александар Вучич выразил обеспокоенность ростом напряженности на Ближнем Востоке, заявив, что США, вероятно, готовятся к нанесению удара по Ирану. Он при этом выразил надежду на дипломатическое решение.

Как передает Report, об этом сербский лидер заявил в эфире телеканала TV Prva.

"Надеюсь, что окажусь неправ, потому что слишком много сил уже задействовано. Третий американский авианосец со всем контингентом направляется не просто в Индийский океан, а значительно ближе - к самому Ирану, к Персидскому заливу и Ормузскому проливу. Поэтому я думаю, что американцы готовятся к нападению, но надеюсь, что до этого не дойдет. Надеюсь, что это всего лишь высший уровень угрозы и давления. Верю, что в промежутке все же может быть достигнута договоренность", - отметил он.

Он отметил, что Европа пытается предложить мирные решения, но не уверен, насколько они устраивают Вашингтон. По его словам, ближневосточный конфликт может перерасти в глобальный, что приведет к скачку цен на нефть и инфляции.

Комментируя действия Израиля, Вучич заявил, что операция против целей в Иране стала беспрецедентным успехом разведки "Моссад". "Что касается самого конфликта, то мы стали свидетелями впечатляющих и невероятно точных ударов израильских сил. У них есть три службы: "Моссад" - внешняя разведка, "Шабак" - внутренняя, она действовала в Газе, поскольку они считают ее внутренней территорией, и третья - "Аман", военная разведка. "Моссад" проделал невероятную работу: 53% целей в Иране были поражены с территории страны, что означает, что они выполнили задачу, за которую можно любить, можно не любить, но шляпу нужно снять: такой службы в мире больше нет", - сказал президент Сербии. Он добавил, что Иран, несмотря на потери, демонстрирует решимость к сопротивлению и любая эскалация будет крайне опасна для глобальной стабильности.

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Версия на азербайджанском языке Vuçiç hesab edir ki, ABŞ İrana zərbə endirməyə hazırlaşır

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