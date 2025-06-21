Вучич считает, что США готовятся нанести удар по Ирану

Президент Сербии Александар Вучич выразил обеспокоенность ростом напряженности на Ближнем Востоке, заявив, что США, вероятно, готовятся к нанесению удара по Ирану. Он при этом выразил надежду на дипломатическое решение.
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"Надеюсь, что окажусь неправ, потому что слишком много сил уже задействовано. Третий американский авианосец со всем контингентом направляется не просто в Индийский океан, а значительно ближе - к самому Ирану, к Персидскому заливу и Ормузскому проливу. Поэтому я думаю, что американцы готовятся к нападению, но надеюсь, что до этого не дойдет. Надеюсь, что это всего лишь высший уровень угрозы и давления. Верю, что в промежутке все же может быть достигнута договоренность", - отметил он.
Он отметил, что Европа пытается предложить мирные решения, но не уверен, насколько они устраивают Вашингтон. По его словам, ближневосточный конфликт может перерасти в глобальный, что приведет к скачку цен на нефть и инфляции.
Комментируя действия Израиля, Вучич заявил, что операция против целей в Иране стала беспрецедентным успехом разведки "Моссад". "Что касается самого конфликта, то мы стали свидетелями впечатляющих и невероятно точных ударов израильских сил. У них есть три службы: "Моссад" - внешняя разведка, "Шабак" - внутренняя, она действовала в Газе, поскольку они считают ее внутренней территорией, и третья - "Аман", военная разведка. "Моссад" проделал невероятную работу: 53% целей в Иране были поражены с территории страны, что означает, что они выполнили задачу, за которую можно любить, можно не любить, но шляпу нужно снять: такой службы в мире больше нет", - сказал президент Сербии. Он добавил, что Иран, несмотря на потери, демонстрирует решимость к сопротивлению и любая эскалация будет крайне опасна для глобальной стабильности.