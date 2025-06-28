Вучич призвал оппозицию соблюдать общественный порядок на акции протеста в Белграде

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что вечером 28 июня в Белграде возможны акты насилия со стороны участников протестов, однако подчеркнул, что государственные органы готовы обеспечить порядок и защиту граждан.

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что вечером 28 июня в Белграде возможны акты насилия со стороны участников протестов, однако подчеркнул, что государственные органы готовы обеспечить порядок и защиту граждан.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ТАСС.

Президент подчеркнул, что власти Сербии сделают все, чтобы проявить сдержанность, но при необходимости примут меры.

"Мы сделаем все возможное, чтобы быть сдержанными и терпеливыми. Но людям не стоит беспокоиться - государство будет сохранено и защищено, а хулиганы предстанут перед правосудием", - указал он.

Вучич также обратился к организаторам протестов с призывом не нарушать общественный порядок и дать возможность гражданам отметить праздник Видовдан в спокойной обстановке.

"Я снова по-отечески прошу их этого не делать [не нарушать порядок]. Всегда лучше отступить, чем совершить глупость, о которой будете жалеть всю жизнь. Я абсолютно не сомневаюсь в итоговом результате. Я просто хочу, чтобы были сохранены люди - в первую очередь молодежь", - подчеркнул сербский лидер.

В Белграде вечером 28 июня ожидается масштабный оппозиционный протест с участием студентов, которые уже семь месяцев блокируют работу высших учебных заведений.

28 июня сербы отмечают Видовдан - один из главных национальных праздников, символизирующий жертву за свободу и честь. В этот день в 1389 году на Косовом поле состоялась битва, в ходе которой продвижение Османской империи в Европу было приостановлено на полвека. На Видовдан нередко происходят политические манифестации.