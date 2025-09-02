Вучич и Путин обсудили в Китае вопросы энергетики

    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    • 02 сентября, 2025
    • 17:56
    Президент Сербии Александр Вучич и его российский коллега Владимир Путин встретились в столице КНР Пекине и обсудили вопросы энергетического сотрудничества.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал РТС.

    "Я надеюсь, что мы сможем не только сохранить, но и расширить ряд аспектов сотрудничества. Энергетика для нас - очень важная сфера, как и поставки газа", - сказал Вучич сербским журналистам.

    Он отметил, что "благодаря нефтепроводу, который будет построен совместно с Венгрией, Сербия сможет улучшить сотрудничество с Россией в сфере энергетики".

