Вучич и Путин обсудили в Китае вопросы энергетики
- 02 сентября, 2025
- 17:56
Президент Сербии Александр Вучич и его российский коллега Владимир Путин встретились в столице КНР Пекине и обсудили вопросы энергетического сотрудничества.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал РТС.
"Я надеюсь, что мы сможем не только сохранить, но и расширить ряд аспектов сотрудничества. Энергетика для нас - очень важная сфера, как и поставки газа", - сказал Вучич сербским журналистам.
Он отметил, что "благодаря нефтепроводу, который будет построен совместно с Венгрией, Сербия сможет улучшить сотрудничество с Россией в сфере энергетики".
