Вучич: Членство Сербии в Евросоюзе - приоритет внешней политики страны
Другие страны
- 15 октября, 2025
- 12:18
Членство Сербии в Евросоюзе - стратегическая цель и приоритет внешней политики страны.
Как передает Report, об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Белграде.
"Для Сербии членство в Евросоюзе является стратегическим выбором и приоритетом ее внешней политики, и это не изменится, по крайней мере, до следующих выборов, а, как я верю, и после них", - отметил он.
Глава ЕК в свою очередь, отметила, что почти два десятилетия назад Сербия приняла решение присоединиться к ЕС, и это был не только стратегический выбор, но и требованием народа страны. Она призвала Сербию активизироваться в данном направлении.
