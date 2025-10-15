Вучич: Членство Сербии в Евросоюзе - приоритет внешней политики страны

Членство Сербии в Евросоюзе - стратегическая цель и приоритет внешней политики страны.

Как передает Report, об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Белграде.

"Для Сербии членство в Евросоюзе является стратегическим выбором и приоритетом ее внешней политики, и это не изменится, по крайней мере, до следующих выборов, а, как я верю, и после них", - отметил он.

Глава ЕК в свою очередь, отметила, что почти два десятилетия назад Сербия приняла решение присоединиться к ЕС, и это был не только стратегический выбор, но и требованием народа страны. Она призвала Сербию активизироваться в данном направлении.