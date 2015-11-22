Второй тур президентских выборов пройдет в Аргентине

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Второй тур президентских выборов состоится в Аргентине, гражданам страны предстоит сделать выбор между проправительственным кандидатом Даниэлем Сциоли и оппозиционером Маурисио Макри, информирует "Report" со ссылкой на РИА "Новости".

По результатам опроса общественного мнения, лидирует Макри — он опережает Сциоли на 7-9%. Тем не менее, так как перед первым туром социологи не смогли предсказать, что его результаты будут с минимальным разрывом между кандидатами, большая часть аналитиков и экспертов сейчас воздерживаются от однозначных прогнозов.

Участие в выборах обязательно для всех аргентинцев от 18 до 70 лет. Лица от 16 до 18 лет имеют право голосовать, но не обязаны принимать участие в голосовании. Всего в голосовании имеют право принять участие 32 миллиона аргентинцев.

Голосование начнётся в 8.00 по местному времени (14.00 мск) и завершится в 18.00 (00.00 понедельника мск). Всего в стране будет открыто 95 тысяч столов для голосования на 13 тысячах участков.

Во время дня голосования по всей стране запрещена продажа алкогольных напитков, а также массовые и развлекательные акции.

Ожидается, что первые официальные результаты будут распространены после 19.30 (1.30 мск понедельника), а тремя часами позже уже можно будет говорить о прогнозах. Окончательные результаты ожидаются ранним утром понедельника (днем мск).

В этом году подростки 16-18 лет впервые в истории Аргентины принимают участие в президентских выборах. Соответствующий закон был принят в октябре 2012 года и предоставляет подросткам "все политические права", предусмотренные Конституцией.