​ВТО: Выход из ЕС обойдется жителям Великобритании в 13 млрд. долларов США

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Выход Великобритании из Евросоюза может обойтись британским потребителям в 9 млрд. фунтов стерлингов (13,2 млрд. долларов США), что равняется общей стоимости дополнительных пошлин, которыми будет облагаться британский импорт в случае подобного развития событий.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо.

"Потребителю в Великобритании придется платить за эти пошлины", - заявил он в интервью изданию The Financial Times.

По словам Азеведо, британский экспорт столкнется с бременем в 5,5 млрд. фунтов (8 млрд. долларов США) из-за новых пошлин при выходе на зарубежные рынки, а сам выход из ЕС потребует полной перезагрузки британских торговых отношений, что можно сравнить со вступлением в ВТО с нуля.

"Практически вся торговая деятельность Соединенного Королевства так или иначе должна быть (заново - ред.) согласована", - уточнил он.

Азеведо назвал суверенным решением выбор британского народа на предстоящем референдуме.

"Но очень важно, особенно касаясь торговли, которая крайне необходима для британской экономики, чтобы люди обладали фактами и избежали недооценки существующих вызовов", - продолжил он. Глава ВТО указал, что выход из ЕС может привести к тому, что Великобритания потеряет доступ к другим рынкам, охватываемым 36 торговыми соглашениями с 58 странами, которые были заключены Евросоюзом.