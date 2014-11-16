​Вспышка птичьего гриппа в Голландии: уничтожено 150 тысяч куриц

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Из-за вспышки опасного для человека птичьего гриппа на голландской ферме близ Утрехта уничтожено 150 тысяч куриц, а контактировавшие с ними люди помещены в карантин.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, кроме того, из-за произошедшего по всей стране введен 72-часовой запрет транспортировки мяса птиц, яиц и помета, а также охоту.

Для 16 птицефабрик, расположенных 10-километрах от злополучной формы, ограничения продлили до 30 дней.

Ожидается, что эти меры не дадут смертельному вирусу, способному передаваться человеку, распространиться по Нидерландам.