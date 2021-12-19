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Всемирный банк одобрил заем для Украины в размере 300 млн евро

Всемирный банк одобрил заем для Украины в размере 300 млн евро Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил второй заем на разработку политики восстановления экономики для Украины в размере 300 миллионов евро для смягчения последствий пандемии COVID-19.
Другие страны
19 декабря 2021 г. 09:24
Всемирный банк одобрил заем для Украины в размере 300 млн евро

Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил второй заем на разработку политики восстановления экономики для Украины в размере 300 миллионов евро для смягчения последствий пандемии COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявляется на сайте банка.

"Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил Второй заем на разработку политики восстановления экономики для Украины в размере 300 миллионов евро. Эти средства будут использованы для поддержки критических для экономического восстановления и роста страны реформ, а также для смягчения последствий пандемии COVID-19", - сообщается на сайте.

Ключевые реформы, которые поддерживает данный заем, включают: содействие демонополизации экономики и укрепление антикоррупционных институций; укрепление рынка земли и кредитного рынка, включая расширение доступа к финансированию для мелких фермеров; укрепление системы социальной защиты для пожилых людей с целью смягчения влияния пандемии COVID-19.

Этот заем является второй из двух операций по разработке политики восстановления экономики. Первый заем на сумму 350 миллионов долларов США был утвержден в июне 2020 года для поддержки запуска земельной реформы, а также для помощи правительству Украины в обеспечении роста аграрного сектора и инвестиций в сельское хозяйство.

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