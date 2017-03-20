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    Всемирный банк объявил о выделении $57 млрд странам Африки южнее Сахары

    В штаб-квартире в Вашингтоне назвали суммуфинансирования рекордной

    Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Группа организаций Всемирного банка (ВБ) предоставит африканским государствам, расположенным южнее Сахары, финансирование в объеме $57 млрд в течение следующих трех лет.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба ВБ, штаб-квартира которого находится в Вашингтоне.

    По ее свидетельству, речь идет о "рекордном финансировании африканских стран южнее Сахары в размере $57 млрд в течение следующих трех финансовых лет". Решение на этот счет было принято в германском Баден- Бадене, где президент ВБ Джим Ен Ким принимал участие в совещании министров финансов и глав центральных банков Группы двадцати.

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