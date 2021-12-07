Всемирная туристская организация ООН выступила против общих ограничений на поездки

Всемирная туристская организация (ВТООН) не поддерживает введение общих ограничений на поездки из-за пандемии коронавируса.

Всемирная туристская организация (ВТООН) не поддерживает введение общих ограничений на поездки из-за пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении организации, распространенном во вторник.

Отмечается, что организация призывает не вводить "общие ограничения на поездки, подобные тем, которые начали действовать в последние дни".

"В свете недавних событий ВТООН еще раз напомнила разным странам о том, что введение общих ограничений на поездки является дискриминационным, неэффективным и противоречит рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)", - подчеркивается в заявлении.