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Всемирная туристская организация ООН выступила против общих ограничений на поездки

Всемирная туристская организация ООН выступила против общих ограничений на поездки Всемирная туристская организация (ВТООН) не поддерживает введение общих ограничений на поездки из-за пандемии коронавируса.
Другие страны
7 декабря 2021 г. 19:00
Всемирная туристская организация ООН выступила против общих ограничений на поездки

Всемирная туристская организация (ВТООН) не поддерживает введение общих ограничений на поездки из-за пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении организации, распространенном во вторник.

Отмечается, что организация призывает не вводить "общие ограничения на поездки, подобные тем, которые начали действовать в последние дни".

"В свете недавних событий ВТООН еще раз напомнила разным странам о том, что введение общих ограничений на поездки является дискриминационным, неэффективным и противоречит рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)", - подчеркивается в заявлении.

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